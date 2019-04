Bis Respawn Entertainment vor einigen Wochen Star Wars Jedi: Fallen Order präsentierte, kursierten Gerüchte darüber, dass der Titanfall-Entwickler an einem Kampfsystem arbeite, das Konzepte der FromSoftware-Spiele übernimmt. In einem Interview mit Press Start erklärte Direktor Stig Asmussen allerdings, dass sein Game keine derartigen Herausforderungen biete. Spieler sollten sich eher auf ein Kampfsystem gefasst machen, das sich gut anfühlt. "Super bestrafend" werde es nicht, so der Entwickler:

"Wisst ihr, ich liebe die Souls-Spiele. Und man kann keine Nahkampf-Spiele machen, ohne sich Einfluss von anderen Games einzuholen. DMC ist wirklich cool. God of War ist fantastisch, aber wir wollen nichts haben, das super bestrafend ist. Es wird viele Leute geben, die dieses Spiel spielen wollen und so sehr ich diese Spiele auch mag, wir [und] die Spieler müssen es einfach aufnehmen [können] und es soll sich [richtig anfühlen]."