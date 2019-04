Master Chief für Halo-TV-Serie gefunden

Das Produktionsstudio Showtime hat in 2014 eine Live-Action-Serie zum Halo-Franchise angekündigt, die bislang allerdings eher schleppend vonstattenging. Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter wurde mittlerweile immerhin der Spartaner mit der Nummer 117, besser bekannt als Master Chief, besetzt. Ehre und Verantwortung liegen nun auf den Schultern von Pablo Schreiber (American Gods, Orange Is the New Black). Die australische Schauspielerin und Bühnenbildnerin Yerin Ha sei ebenfalls durch das Casting gekommen, sie werde den originalen Charakter "Quan Ah" spielen.