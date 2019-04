Cornelia Geppert vom Berliner Entwickler Jo-Mei Games hat Mitte der Woche ein neues Release-Zeitfenster für ihr kommendes Adventure Sea of Solitude bekanntgegeben. Bislang galt das erste Quartal 2019 als vorläufiger Release-Termin, laut Geppert werde der Titel jedoch erst im Sommer erscheinen. Sea of Solitude ist Teil von EAs Originals-Programm, in wenigen Monaten wissen wir mehr.

