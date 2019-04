Kostenlose Inhalte für Days Gone geplant

Bend Studios kommendes Actionspiel Days Gone wird morgen erscheinen, natürlich sind bereits die Pläne für Zusatzinhalte in Arbeit. So schlimm, wie das jetzt vielleicht klingt, wird es aber nicht: Das Team der US-Amerikaner will dem Spiel einen weiteren Schwierigkeitsgrad, wöchentliche Herausforderungen und frische, dynamische Ereignisse hinzufügen, wenn sie ihrem Titel ab Juni mit kostenlosen Updates erweitern.

Der Survival-Modus erhöht nicht nur die Schwierigkeit der Kämpfe, sondern eliminiert auch einige Vorteile der Spieler (wie Schnellreise und die Überlebenssicht). Gleichzeitig werden HUD-Indikatoren und Karten durch eine immersivere Benutzeroberfläche entfernt. Ab Juni sollen jede Woche neue Motorräder ins Spiel gelangen, während wir uns in zusätzlichen Kampfherausforderungen verschiedenen Belohnungen verdienen dürfen. Weitere Informationen erhalten wir in den kommenden Wochen. Werdet ihr Days Gone spielen?

Quelle: Playstation Blog.