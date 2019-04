Trailer zeigt Neuerungen in Persona 5 Royal

Im Anschluss an das heutige Live-Konzert "Persona Super Live P-Sound Street" hat Entwickler Atlus einen neuen Trailer für Persona 5 Royal präsentiert und das japanische Release-Datum genannt. Im Trailer sehen wir die neue Spielfigur Kasumi Yoshizawa, die entgegen früherer Erwartungen nicht den Hauptcharakter ersetzen wird. Ebenfalls zu sehen ist ein neuer Palast, neue Nebencharaktere und Freizeitaktivitäten, die zusammen mit unseren Freunden stattfinden. In Japan erscheint Persona 5 Royal am 31. Oktober 2019, im Westen und in Asien wird der Titel erst 2020 erscheinen. Das Studio nennt den Titel nun offiziell "Re-Release", sprich Neuveröffentlichung, und will uns am 9. Mai weitere Informationen mitteilen. Aus der japanischen Webseite geht hervor, dass das Spiel für die Playstation 4 Pro optimiert wird.

