Goku von Dragon Ball GT kommt im Mai zu Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball hat in den letzten 35 Jahren Manga-Leser, Anime-Zuschauer und Gamer mit seinem einzigartigen Stil, den epischen Schlachten und der langjährigen Handlung erobert. Das übergeordnete Franchise hat mehrere eigenständige Serien hervorgebracht, darunter Dragon Ball GT, in dem sich Protagonist Goku erneut in ein Kind verwandelt. Dieser Junge infiltriert im Mai nun auch Arc System Works neuestes Kampfspiel Dragon Ball FighterZ. Das DLC "Goku (GT)" startet am 9. Mai auf PC, Playstation 4, Xbox One und Switch, im unteren Gameplay-Trailer seht ihr den kleinen Gauner in Aktion.

Skip