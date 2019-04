The Outer Worlds soll ein klassisches Rollenspielerlebnis von Obsidian Entertainment werden, den Machern von Fallout: New Vegas. Die Entwickler scheinen sich deshalb erneut an bedeutenden Entscheidungen zu versuchen, die großen Einfluss auf den jeweiligen Spieldurchlauf haben. In einem Interview mit DualShockers sagte Designer Charles Staples zum Beispiel, dass das Ende des Spiels maßgeblich von unseren Entscheidungen abhängen soll:

"Wir schließen das Spiel mit einem [Text], der besagt, dass [das Ende des Spiels] das Ergebnis ist, das auf euren Entscheidungen und Aktionen basiert."

The Outer Worlds wird 2019 für PS4, PC und Xbox One erwartet.