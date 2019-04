VR-Spiele bekommen eigenen E3-Termin

In eineinhalb Monaten steht die E3 mit ihren vielen Ankündigungen vor der Tür. Die größten Videospielunternehmen bereiten sich fast alle auf eigene Auftritte vor, weshalb es für kleinere Teams schwierig werden kann, einen Teil der medialen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. 2018 haben PC-Gamer eine eigene Show bekommen und diese Format scheint sich durchgesetzt zu haben. Ein ähnliches Angebot planen nun die Veranstalter bei UploadVR mit VR-Spielen: Am 10. Juni, um 18 Uhr deutscher Zeit findet deshalb das "Upload E3 VR Showcase" statt. Virtual-Reality-Fans werden einige große Überraschungen versprochen, so die Organisatoren.