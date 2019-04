World War Z feiert eine Million Kopien, Videokritik am Start

Zombies sind noch immer ein heißes Thema, denn World War Z konnte in der ersten Verkaufswoche eine Million Spieler in seinen Bann ziehen (und sich dadurch an die Spitze der britischen Verkaufscharts ballern). Das Game läuft ziemlich sauber und bietet viele Inhalte, wie ihr in Lisas Kritik nachlesen könnt. Einen weiteren Erfolgsfaktor bilden für viele Spieler die offensichtlichen Anleihen an Left 4 Dead, die mittelmäßige Koop-Shooter wie Overkill's The Walking Dead einfach nicht ordentlich realisieren konnten. Warum auch ihr einen Blick auf World War Z werfen solltet, verraten wir euch ab sofort auch in unserer Videokritik:

