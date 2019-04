Gerücht: Gran Turismo 7 unter den PS5-Starttiteln?

Es ist eine Weile her, seit wir über Gran Turismo 7 gesprochen haben, der nächsten Version der Playstation-exklusiven Rennspielserie von Polyphony Digital. Das aktuelle Projekt der japanischen Autonarren (Gran Turismo Sport) wird noch ab und zu mit frischen Inhalten und zusätzlichen Autos aktualisiert, doch es wirkt auf uns nicht abwegig, dass das Studio bereits an der kommenden Iteration arbeitet - vielleicht ja sogar für die neuen Sony-Konsole? Das jedenfalls glaubt ein europäischer Entwickler, der lieber anonym bleiben wollte. Laut dieser Quelle bereite Polyphony eine Veröffentlichung zum Start der kommenden Sony-Konsolengeneration vor. Das dazugehörige Projekt sei noch nicht angekündigt worden, dementsprechend befinden wir uns in der Gerüchteküche und müssen offizielle Informationen abwarten.

Quelle: ComicBook.