Halo Infinite: 343 Industries bestreitet Battle-Royale-Gerüchte

Über Halo Infinite, den mit Spannung erwarteten nächsten Titel der Sci-Fi-Serie, ist derzeit nicht viel bekannt. Laut einigen unbestätigten Berichten würde der Titel verdammt viel kosten, weshalb die Möglichkeit diskutiert wird, ob es einen Battle-Royale-Modus geben wird. Fans hat diese Idee nicht sonderlich gefallen, deshalb hat sich der Entwickler nun noch einmal eingeschaltet und die Sache klargestellt:

Frank O'Connor von 343 Industries bestreitet, dass das Studio an einem Battle-Royale-Modus arbeitet. Für den Online-Modus des nächsten Halos sei so etwas derzeit nicht geplant. Nähere Details werden bereitgestellt, sobald sich das Produkt seinem Launch nähert, doch im Moment gebe es keine offiziellen Informationen. Kritiker von Battle Royale dürften also wieder ruhig schlafen und von Halo Infinite träumen.

Quelle: VG247.