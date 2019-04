Mortal Kombat 11: Frost präsentiert sich im Charakter-Trailer

Update: Ursprünglich haben wir angenommen, dass Frost ein DLC-Charakter in Mortal Kombat 11 ist, das ist aber völliger Quatsch. Tatsächlich muss sie nur manuell freigeschalten werden, damit man mit ihr in den Ring steigen kann. Wir möchten uns für die Verwirrung entschuldigen und haben die Meldung nachträglich entsprechend angepasst.

Orginale Meldung: Frost kennen Spieler seit Mortal Kombat V: Deadly Alliance, wo sie als Lehrling von Sub-Zero eingeführt wurde. In Mortal Kombat 11 gewinnt ihre Rolle an Dynamik, weil sie sich mittlerweile von ihrem alten Lehrmeister getrennt hat, nachdem der seinen Frieden mit Scorpion schloss. Doch ob ihr das so gut tat? Das Charaktervideo gibt euch weitere Hinweise: