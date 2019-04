Frost kennen Spieler seit Mortal Kombat V: Deadly Alliance, wo sie als Lehrling von Sub-Zero eingeführt wurde. In Mortal Kombat 11 gewinnt ihre Rolle an Dynamik, weil sie sich mittlerweile von ihrem alten Lehrmeister getrennt hat, nachdem der seinen Frieden mit Scorpion schloss. Doch ob ihr das so gut tat? Das Charaktervideo gibt euch weitere Hinweise:

