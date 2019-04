Square Enix freut sich über Sonys E3-Spot

Die diesjährige E3 wird ohne Sony stattfinden, doch die Show muss bekanntlich weitergehen. Square Enix hat sich deshalb bereiterklärt, die Lücke im Zeitplan zu füllen und belegt nun den Late-Night-Slot am 11. Juni, um 03:00 Uhr deutscher Zeit. Die Veranstaltung soll kein Presseevent werden, wie es etwa Microsoft plant, sondern ein Livestream mit ein paar Ankündigungen (also so ähnlich wie letztes Jahr). Da Square Enix nun diesen prominenten Platz im E3-Kalender eingenommen hat, heben sich unsere Erwartungen ein bisschen. Vielleicht erhalten wir endlich einen genaueren Blick auf das Remake von Final Fantasy VII oder Crystal Dynamics' Avengers-Spiel? In einigen Monaten werden wir mehr wissen...