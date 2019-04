Weitere Einblicke in die Welt von Detective Pikachu

Warner Bros. und Ryan Reynolds haben uns bislang vor allem humorvolle Trailer spendiert, wenn es um das Thema Detective Pikachu ging. Doch der jüngste Einblick stimmt nun auch melancholische Klänge an, während Louis Armstrongs "What a Wonderful World" im Hintergrund spielt. Im kurzen Clip sehen wir verschiedene Pokémon in ihrem natürlichen Lebensraum und wie sich einige von ihnen an das Stadtleben angepasst haben. Kinostart von Meisterdetektiv Pikachu, wie der Blockbuster hierzulande heißt, ist der 9. Mai.

Skip