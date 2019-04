343 Industries spricht über schwierige Zeiten

343 Industries sollte die Zukunft der Halo-Serie revolutionieren und hat bisher Halo 4 und Halo 5: Guardians hervorgebracht. Diese Spiele haben zwar gute Meinungen hervorgerufen, doch in den Augen der lauten Fans sind sie dem Erbe von Bungie nicht gewachsen. Produzentin Kiki Wolfkill hat in einem Interview mit WCCFTech über die schwierigen Zeiten gesprochen, in denen sich das Studio mit diesem Gedanken auseinandersetzte:

"Als Studio mussten wir im Laufe der Jahre unsere eigenen Wachstumsschmerzen ertragen. Und ich denke, wir alle sind wirklich begeistert mit den Dingen, die wir mit der Master Chief Collection machen. Das [Spiel] auf den PC zu bringen und [alles] in ein Service-Modell überzuführen, [bei dem man] Inhalte und Updates bereitstellt und zum ersten Mal wirklich bewusst auf den PC schaut, das ist sehr aufregend für uns. [...] Als Entwickler und auch als Halo-Fans freuen wir uns sehr auf die nächsten Jahre", erklärte die Studiochefin.

Das nächste große Kapitel für John und seine Spartaner ist Halo Infinite, das letzten Sommer auf der E3 angekündigt wurde. 343 Industries will seinen Fans zuhören und sich darauf vorbereiten, etwas Neues mit der Serie zu machen. Glaubt ihr, dass Halo bei 343 wieder zum Glanz alter Tage zurückfindet?