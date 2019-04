Kojima will Pionierarbeit für Streaming und Cloud-Gaming leisten

Hideo Kojima will Cloud-Gaming und Streaming vorantreiben. In einem sehr technischen Interview über die Möglichkeiten des 5G-Internets des japanischen Wirtschaftsmagazins Nikkei Business sprach er davon, dass sich Spiele und Filme seit langem in die gleiche Richtung entwickeln. Kinobesucher würden öffentliche Vorführungen besuchen, anschließend gelangen die Inhalte ins Fernsehen und auf Streaming-Dienste. Im Gaming sah das vor einer Weile noch ganz ähnlich aus, als Spieler für ein kurzes Match in die Spielhalle gingen und später auf der Heimkonsole oder dem PC weiterzockten.

Als Befürworter der Cloud-Technologie erklärte Kojima, dass auch er seine Spuren im technologischen Wandel hinterlassen wollen würde. Filme und Spiele werden eins werden und die Streaming-Mentalität treibe diese Entwicklung voran, so der Metal-Gear-Schöpfer. Da die Welt langsam auf das 5G-Funknetz umsteigt (einige Regionen offensichtlich schneller als andere...), sei laut Kojima die Basis geschaffen, um die Idee von Cloud-Gaming aufleuchten zu lassen:

"Cloud-Gaming erlebte vor 4, 5 Jahren einen Boom, aber es gab kein Phänomen. Viele sagen es werde scheitern, aber ich denke, dass es nicht geklappt hat, weil die Technologie nicht fortgeschritten genug war. Jetzt hat 5G begonnen und wir werden in den nächsten fünf Jahren eine starke Verschiebung erleben, [von der Cloud-Gaming profitiert]. Die Unterhaltung[sindustrie] wird sich insgesamt ändern und mehr Freiheit erlauben."

Aus diesem Grund findet Kojima natürlich großen Gefallen an den Versprechen von Google Stadia. Der Japaner kann sich vorstellen, dass ihn Produktionen, die speziell für Stadia geschaffen werden, überraschen werden:

"Da sich das Streaming ständig weiterentwickelt, befinden sich Spiele, Filme, Dokumentationen und Videos jeglicher Art auf derselben Plattform. Das ist die Zukunft, die ich mir schon immer gewünscht habe. Dienste wie Netflix teilen ihren Inhalt zwischen 'interaktiven Spielen' und 'nicht-interaktiven Filmen' auf. Spiele und Filme sind komplette Gegensätze, die durch eine Grenze voneinander getrennt sind. Aber diese Grenze wird verschwinden. Sie begann bereits zu verschwimmen, letztes Jahr [zum Beispiel bei der Netflix-Produktion] Black Mirror: Bandersnatch [...]."

Kojima freut sich auf die Zukunft und hofft, das alles noch selbst miterleben zu können. Deshalb will er das Thema mit eigenen Kräften unterstützen, auch wenn er sich darüber bewusst ist, dass das nicht leicht wird. Ob sein neues Projekt Death Stranding auf Google Stadia veröffentlicht wird? Er selbst wollte dazu nichts sagen.

Quelle und danke für die Übersetzung: Dualshockers.