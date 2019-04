Das erscheint diese Woche: 22. bis 28. April

Diese Woche warten wieder viele neue Videospiele darauf, gespielt zu werden. Spannende Indies wechseln sich auf allen Plattformen mit lang erwarteten AAA-Spielen ab. Um euch einen Überblick über die aktuelle Gaming-Woche zu bieten, besprechen wir kurz die aus unserer Sicht spannendsten Titel.

Montag war Feiertag, also startet die Woche offiziell erst Dienstag mit einem epischen Kampfspiel-Franchise - Mortal Kombat 11. Das Game landet am 23. April auf allen Plattformen, Switch-Besitzer dürfen sich aber vorerst nur digital kloppen. Am selben Tag erscheint die Neuauflage von Capcoms Dragon's Dogma für die Switch. Das intensive FPS-Erlebnis Beyond Enemy Lines: Covert Operations ist schon seit Montag auf dem Hybriden unterwegs, wem das zu bodenständig ist, der taucht ein ins neue Assassin's Creed Odyssey-DLC The Fate of Atlantis, das heute auf Xbox, PS4 und PC beginnt.

Am 24. April werden zwei Indie-Titel auf der Nintendo Switch veröffentlicht. Das erste ist das Pixel-Adventure-Rollenspiel Aggelos, das andere Spiel stammt aus Hamburg: Deponia, das Schrottplatz-Abenteuer von 2012, ist ab Mittwoch auch auf der Nintendo-Konsole spielbar.

Die nächste Iteration in der Steamworld-Serie, Steamworld Quest: Hand of Gilgamech, wird am 25. April auf der Nintendo Switch erscheinen. Außerdem dürfen Strategiefans mit Imperator Rome auf PC/Mac in taktische Gefechte eintauchen. Wem das geschichtliche Thema nicht zusagt, der schaut sich vielleicht nach Steamcraft um, einem Multiplayer-Shooter in einer Steampunk-Welt (erscheint auf PC). Ein weiterer interessanter Titel, der am 25. April auf PC aufschlägt, ist das 2D-Soulslike Dark Devotion. In Bound Up and Squirming werden unsere Koordinationsfähigkeiten getestet, denn dieses kleine Game wirft uns ins kalte Wasser - gefesselt und in einem Krankenhauskleid.

Am 26. April wird UglyDolls: An Imperfect Adventure auf allen Plattformen veröffentlicht. Es ist ein Spiel, das die animierte Musical-Komödie begleitet, die diesen Mai in den Kinos erscheint. Mit Boxboy + Boxgirl bekommt die Switch am Freitag neues Indie-Futter, Freitag erscheint zudem die Complete Edition von Bomber Crew für PS4 und Switch. Um das Wochenende einzuleiten braucht es einen echten Blockbuster, und mit dem PS4-Exklusivtitel Days Gone könnte der bevorstehen. Fans von Zombies und Motorräder dürfen sich auf souveräne Popcorn-Unterhaltung freuen.