Raising Kratos: Sony plant Doku zu God of War

Mit Raising Kratos hat Sony diese Woche eine Dokumentation angekündigt, die uns einen Blick hinter die Kulissen der Entwickler gestattet. Game Director Cory Barlog von Santa Monica Studio spricht darin über die vielen Entscheidungen, die nötig waren, um das neue God of War so fantastisch auszurichten.

Im unteren Trailer sehen wir die Enthüllung von God of War auf der E3 im Jahr 2016, sowie Ausschnitte aus einem CGI-Video, das laut Barlog der erste "vorgerenderte" Teaser-Trailer für das Spiel war. Das Video sollte den physischen Versionen der Neuauflage von God of War III beiliegen, allerdings hatte das Entwicklungsteam nicht genügend Zeit, um das alles umzusetzen. Der gesamte Dokumentarfilm erscheint "in Kürze", verspricht Sony.