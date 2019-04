Carnage: Battlefield V präsentiert neuen temporären Modus

Am Osterwochenende erschien ein neuer temporärer Spielmodus für Battlefield V. Carnage ist im Grunde die klassische Eroberung, allerdings spielt man auf deutlich kleineren Karten, was zu intensiveren Gefechten führt. Narvik, Rotterdam, Twisted Steel und Devastation sind die neuen Spielplätze in diesem temporären Vergnügen, zwei Teams mit je 32 Spielern schießen sich darauf die Köpfe ein. Da es nur eine begrenzte Anzahl an Wiedereintritten gibt, gewinnen die Schusswechsel zusätzlich an Spannung. Auf Twisted Steel tobt die Schlacht in der Nähe der Brücke, während auf Narvik die Eisenbahnlinie als Hauptschauplatz dient. Carnage ist noch bis morgen, dem 24. April, auf allen Plattformen verfügbar. Bei Interesse solltet ihr heute Abend noch schnell ein paar Runden nachholen.