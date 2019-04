Days Gone: Installationsgröße des PS4-Exklusivtitels bekannt

Days Gone wird Ende der Woche bei uns das Zombiefieber entfesseln, allerdings nur bei PS4-Spielern. PlayFront haben das Spiel bereits in den Händen und konnten die Installationsgröße des Actionspiels von Bend Studio verraten. 67 Gigabyte werden zur Installation des Hauptspiels benötigt, Hinweise auf ein zusätzliches Release-Update gibt es aktuell nicht. Wer sich schlecht entscheiden kann: Days Gone startet bereits nach 28 Gigabyte. Um die Vorfreude weiter anzuheizen haben wir Anfang der Woche eine Stunde lang im Freeroam-Modus gespielt, die Aufzeichnung könnt ihr hier sehen.