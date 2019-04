Sekiro-Update lädt zum Experimentieren ein

FromSoftware hat ein neues Update (1.03) für Sekiro: Shadows Die Twice veröffentlicht, das einige Änderungen beim Verbrauch der Spirit-Emblems bewirkt. Diese verbrauchbare Ressource wird für fortgeschrittene Shinobi-Techniken und zum Einsatz unserer Armprothesen benötigt, weshalb viele Spieler bislang übervorsichtig damit umgegangen sind.

Laut FromSoftware soll die Änderung der spielerischen Vielfalt dienen, da sich das Studio durch diesen Patch erhofft Spieler stärker zur Nutzung der verfügbaren Mittel anzuspornen. Außerdem dient das Balancing der Spirit-Emblems auch dazu, neue Shibobi-Werkzeuge auszuprobieren. Weitere Änderungen betreffen Dauer und Droprate anderer Verbrauchsgegenstände, zudem wurde der nervige Bosskampf gegen den Blazing Bull vereinfacht, weil er relativ früh im Spielverlauf auftaucht. Sekiro: Shadows Die Twice ist auf PC, Playstation 4 und Xbox One verfügbar. Alle Änderungen findet ihr in den Patch-Notes.