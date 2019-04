Cuphead-Update 1.2 führt Mugman und neue Videosequenzen ein

Cuphead war eines der herausragenden Spiele des Jahres 2017 und hat erst vor kurzem seinen Weg auf die Nintendo Switch gefunden. Studio MDHR haben parallel zur Portierung an weiteren Inhalten gearbeitet und die Ergebnisse der letzten Monate veröffentlichen sie nun für PC und Xbox One.

Update 1.2 bringt eine Reihe von Änderungen mit sich, die bedeutendste ist sicher Mugman als spielbaren Charakter für das Solospiel. Die blaue Tasse darf ab sofort auch allein in der Kampagne genutzt werden. Der Entwickler hat zudem weitere eigene Filmsequenzen eingefügt, um Spieler zwischen all den Neustarts zu unterhalten. Cuphead steht nun übrigens auch in deutscher Sprachausgabe bereit, darüber hinaus wurden weitere Animationen realisiert.

Abschließend gibt es noch einige Fehlerbehebungen und Bug-Fixes. PC-Spieler sollten darauf achten, dass die neueste Unity-Version DX9 nicht länger unterstützt. Man kann manuell ausweichen, Details dazu findet ihr bei Steam.