Eine Stunde Days Gone aus der Livestream-Wiederholung

Vor dem Release von Bend Studios neuem Actionspiel durften wir eine ganze Stunde an Gameplay aufzeichnen. Wir beginnen aber nicht im Intro, sondern setzten unmittelbar nach dem Prolog an, also sobald sich die Spielwelt öffnet. Unser norwegischer Kollege Eirik arbeitet an einer Kritik zu Days Gone und kann euch deshalb bestens verraten, wie man Freaker effektiv beseitigt und welches Abenteuer dem Biker bevorsteht. Unsere Review solltet ihr Ende der Woche erwarten.

