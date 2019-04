Konsolenpreise könnten aufgrund neuer EU-Steuern steigen

Die Vereinigten Staaten führen unter Präsident Trump seit einigen Monaten Handelsoffensiven an unterschiedlichen Fronten, nachdem sie von aus ihrer Sicht ungünstigen Vereinbarungen getroffen wurden. Das führte dazu, dass mehrere Länder mit eigenen Strafzöllen auf diese Sanktionen reagierten. Die EU zählt ihrerseits zu den Streitparteien und will in Zukunft sogar Konsolen als gefährdete Waren behandeln.

Die EU hat eine Liste mit Produkten aus den USA veröffentlicht, für die möglicherweise erhöhte Tarife gelten werden. Aufgezählt werden unter anderem "Videospielkonsolen und -maschinen", was einen Einfluss auf das europäische Konsolengeschäft haben könnte. Das wird nach wie vor weitgehend von den USA in Zusammenarbeit mit mehreren Konsolenherstellern bestimmt.

Hoffentlich können USA und die EU eine Einigung erzielen, sodass höhere Verkaufspreise vermieden werden. Andernfalls besteht das unmittelbare Risiko, dass Playstation 5 und die nächste Xbox bei der erwarteten Premiere nächstes Jahr sehr teuer werden.