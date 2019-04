Epic Games Store verschenkt Transistor

Supergiants fantastisches Actionspiel Transistor steht noch bis zum 2. Mai kostenlos im Epic Games Store bereit. Der kleine Titel bietet eine spannende Puzzle-Kampfmechanik und die gewohnt einnehmende Präsentation der Bastion-Macher. In der rührenden Rache-Geschichte folgen wir Red und ihrem sprechenden Schwert durch eine abgefahrene Cyberpunk-Welt. Alle weiteren Infos zum Game gibt es in unserer Kritik, klare Empfehlung an dieser Stelle von unserer Seite.

Skip