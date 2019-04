Deuten mysteriöse Anspielungen auf Remake von Resident Evil 3: Nemsis hin?

Nach dem beachtlichen Erfolg des Resident-Evil-2-Remakes vermuten etliche Medien, dass Capcom in Zukunft eine ähnlich ehrgeizige Neuveröffentlichung von Resident Evil 3: Nemesis anstreben könnte. Jetzt hat Capcom selbst einige kryptische Nachrichten veröffentlicht, die die Erwartungen der Fans auf ein nächstes Spiel anheizen.

Der erste Beitrag in dieser Serie geht auf den 15. April zurück: Auf Twitter sehen wir Jil Valentine vom ersten Resident Evil, die übrigens die Protagonistin von Resident Evil 3: Nemesis ist, mit dem Spruch: "Hast du jemals das Gefühl, dass dich jemand beobachtet...?" Der Bösewicht im dritten Spiel, Nemesis, folgt uns ständig.

Die zweite Nachricht wurde einige Tage später veröffentlicht und thematisiert Resident Evil 2: "Offensichtlich versteht etwas oder jemand das Konzept von Türen nicht... Was glaubt ihr ist mit der Mauer hier passiert?"

Einige Fans haben darauf hingewiesen, dass Nemesis Türen nicht besonders mag und Nemesis in in Resident Evil 3 oft durch die Wände bricht. Werden wir in Zukunft weitere dieser Nachrichten zu Gesicht bekommen und würdet ihr euch über ein weiteres Resi-Remake von Capcom freuen?