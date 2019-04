Chris Roberts: Anthem ist eine Reihe von Missverständnissen

Anthem wurde im Februar veröffentlicht und war scheinbar nicht der große Erfolg, den sich Bioware erhoffte. Die Kollegen von Kotaku veröffentlichten in kurzer Taktfolge zwei ausführliche Artikel über die Missstände der Angestellten und seit ihrem letzten Spiel, Mass Effect: Andromeda, haben es die Kanadier nicht leicht.

Doch Chris Roberts, der Chefentwickler der aufstrebenden Weltraum-Simulation Star Citizen, springt für Bioware in die Bresche, denn er vermutet eine Reihe von Missverständnissen bei den Verbrauchern, die dazu führten, dass viele Spieler mit unterschiedlichen Erwartungen auf der Strecke blieben. In einem Interview mit Newsweek sagte Roberts Folgendes:

"Das Problem war, dass die Erwartungen der Spieler so weit [über das finale Produkt] hinausgingen. Sie stellten sich all das zusätzliche Zeug vor. Als [Bioware Anthem] zum ersten Mal zeigte, gab es vielleicht etwas, das durch [den Entwicklungsprozess] oder was auch immer nicht in das Spiel gelangt [ist]. Sie nahmen viel Missbrauch [Anmerkung der Redaktion: in Form von hasserfüllten Kommentaren wütender Fans] auf sich, sie wurden abgeschrieben und [bewahrten die Ruhe], um [Inhalte zu] lieferten und [ihre Games] immer besser und besser zu machen. Nun hat sich die Wahrnehmung geändert."

"Die meisten Gamer verstehen nicht ganz, wie schwierig es ist, alles einwandfrei [bereitzustellen]. Die Erwartungen steigen weiter und [irgendwann wachsen sie den Menschen über den Kopf]. Dazu kommen andere Realitäten, wie wenn man [am Spiel] schon eine Weile arbeitet und es einfach [veröffentlichen] muss. Im Fall eines Live-[Services] arbeitet man ja eh einfach weiter daran."

Roberts hofft nun, dass Bioware Anthem weiterentwickelt und eine vollständige Evolution des Konzepts als Lösung für die Probleme findet.