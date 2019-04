Insider kommentiert Battle-Royale- und Budget-Gerüchte in Halo Infinite

Im Grunde wissen wir noch immer so gut wie nichts über das kommende Halo Infinite, allerdings erhoffen wir uns von der diesjährigen E3-Messe neue Informationen über den sechsten Hauptteil der Sci-Fi-Shooter. Gerade weil es so wenige konkrete Details gibt, wirbelt es in der Gerüchteküche und wir hören von teuren Produktionsplänen und einem möglichen Battle-Royale-Spielmodus. Nun haben sich einige Insider mit dokumentiertem Wissen über Microsofts Pläne geäußert.

Der Insider Brad Sams hat zum Beispiel ein interessantes Video veröffentlicht, in dem er unter anderem sagt, dass das große Gerücht eines 500-Millionen-Dollar-Budgets wahrscheinlich nicht ganz richtig sei. Er vermutet eine hohe Investition "irgendwo in dieser Region", was ein bestimmtes Problem mit sich bringt: Laut Sams könnte der Erfolg des Spiels maßgeblich die Karriere seiner Angestellter beeinflussen, wenn Microsoft so viele Ressourcen bereitstellt. Sams bestätigt zudem die Battle-Royale-Meldungen und erklärt, dass es sich hierbei wohl um eine Art Halo-Interpretation des Themas handle. Die jungen Spartaner haben natürlich einen entsprechenden Hintergrund, der allerdings nur in den Büchern zur Vorgeschichte deutlich wird.