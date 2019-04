Mortal Kombat 11: Drei eigene Gameplay-Videos zum Releasetag

In den andauernden Kämpfen von Mortal Kombat 11 haben wir viele Dinge gelernt. Um euch einen besseren Überblick über die neuen Funktionen und Änderungen des Kampfspiels geben zu können, haben wir einige Gameplay-Videos aufgezeichnet. Alle Clips beziehen sich auf das Thema Customization, denn darauf hat Netherrealm in der neuesten Iteration wieder viel Wert gelegt. Im ersten Abschnitt seht ihr eine kleine Tour durch die Krypta, ein Minispiel aus der dritten Person mit hunderten von freischaltbaren Gegenständen. Das zweite Video zeigt den Beginn des Singleplayer-Modus Towers of Time, den mit Abstand schwierigsten Teil des Spiels (der wiederum die besten Belohnungen bietet). Für das letzte Video werfen wir einen Blick auf das Anpassungsmenü, mit dem wir Aussehen und die Fähigkeiten unserer Charaktere ändern können. Mortal Kombat 11 ist ab sofort für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch (vorerst nur digital) erhältlich. Wenn ihr unsere Meinung zum Spiel lesen wollt, empfehlen wir euch unsere Kritik.

Krypta

Towers of Time

Anpassungsoptionen