In der vergangenen Woche haben wir erste technische Details zur Playstation 5 bekommen, darunter den Wechsel von HDD- zu SSD-Festplatten (was schnellere Ladezeiten ermöglicht). Xbox kommentierte die ersten offiziellen Informationen nicht und verwies lediglich auf die E3-Messe im Juni. Dadurch überließen sie den Insidern die Gerüchteküche.

Mit der Xbox One X hat Microsoft schon jetzt die Nase vorn, allerdings soll dieser Vorsprung in der nächsten Generation noch weiter steigen, erklärt der bekannte Insider Klobrille, der offenbar Zugang zu Microsoft-Interna hat. Auf Resetera behauptet er, dass die nächste Xbox "deutlich stärker" sein werde, als die kommende Playstation 5. Um seine Behauptung abzusichern, schickte der Nutzer einen Beleg an einen Administrator, der die Echtheit der Quelle verifizierte.

Kurz darauf schrieb ein Redakteur von Seasoned Gaming, dass er ähnliche Aussagen von eigenen Quellen gehört habe. Weitere Insider haben in der Zwischenzeit ebenfalls bestätigt, dass die Xbox "Anaconda" deutlich fortgeschrittener sein soll, als bisher angenommen. Ob diese Gerüchte der Wahrheit entsprechen oder nicht, werden wir erst in den kommenden Monaten erfahren, doch der Konsolenkrieg nimmt schon jetzt mächtig an Fahrt auf. Ob Microsoft das nächste Wettrennen gewinnt?