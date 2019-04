Gerücht: Nintendo Switch Pro verzögert sich

Nintendo soll Berichten zufolge an zwei unterschiedlichen Nintendo-Switch-Modellen arbeiten, die als Erweiterung der vorhandenen Konsole zu verstehen sind. Das japanische Branchen-Magazin Nikkei hat nun einen umfassenden Bericht veröffentlicht, der die Informationen mehrerer Insider kombiniert und eigene Schlüsse zieht. Im Artikel heißt es, dass die kleinere "Lite"-Ausgabe der Konsole tatsächlich auf der diesjährigen E3 vorgestellt und im Verlaufe des Jahres veröffentlicht werden soll.

Gleichzeitig scheint es jedoch so, dass Nintendo Probleme mit der leistungsstärkeren Pro-Konsole hat (insbesondere mit den Resultaten zur Lebensdauer der Maschine), allerdings gehen die Details hierbei auseinander. Einige Quellen nennen diese Version einen Nachfolger der Switch, für andere ist ein technisches Upgrade der vorhandenen Hardware. Was der Bericht deutlich macht ist, dass sich dieses Modell verzögert und nicht mehr in diesem Jahr veröffentlicht wird. Ob diese Gerüchte stimmen, wird die Zeit zeigen.

Quelle und danke für die Übersetzung: USGamer.