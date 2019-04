Spielt Zoro in erster DLC-Episode von One Piece: World Seeker

In One Piece: World Seeker konnten wir eine kunterbunte Welt voller Marine- und Rebellen-Basen erkunden, allerdings war Ruffy das einzige spielbare Mitglied der Strohhutpiratenbande. Im DLC "The Void Mirror Prototype" wird Zoro dem Kapitän der Thousand Sunny etwas tatkräftiger unter die Arme greifen, denn Bandai Namco gewährt uns im Sommer Kontrolle über den gefürchteten Schwertkämpfer mit den drei Klingen. Im Trailer seht ihr einige seiner Fähigkeiten: