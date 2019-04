Microids bereitet Remake von XIII vor

Vor 16 Jahren veröffentlichte Playmagic das tolle Actionspiel XIII für den PC. Der Titel wurde aufgrund seines harten Cel-Shading-Comicstils gefeiert und bot abseits davon solide Action- und Stealth-Sequenzen, sowie eine Geschichte über Spione und versteckte Militäroperationen. Publisher Microids arbeitet nun an einem Remake dieses Spiels, das am 13. November für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erscheint.

Quelle: Twitter.