The Walking Dead: The Telltale Definitive Series kommt im September

Skybound Games hat letzte Woche The Walking Dead: The Telltale Definitive Series für PC (Epic Games Store), Playstation 4 und Xbox One angekündigt. Die Sammlung enthält alle Ableger der emotionalen Adventure-Reihe, überarbeitet die frühen Kapitel visuell und packt obendrein noch etwas Bonusmaterial mit in die Box. Im offiziellen Skybound-Webshop gibt es verschiedene physische Editionen, die mit Merch, Autogrammen und weiteren Gegenständen für Fans beladen sind. Im September wird das Komplettpaket veröffentlicht.