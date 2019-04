Vor einigen Wochen haben wir Avalanche Studios in Stockholm besucht, um dort einen ausführlichen Überblick über den bevorstehenden Release von Rage 2 zu bekommen. Unser Videointerview mit dem Game Director Magnus Nedfors findet ihr unter dem Text, darunter gibt es weitere Gameplay-Clips - aufgenommen auf einem potenten PC. Rage 2 erscheint am 14. Mai auf PC, PS4 und Xbox One.

