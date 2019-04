Fade to Silence bekommt emotionalen, neuen Trailer

Black Forest Games und THQ Nordic bereiten sich auf die Veröffentlichung von Fade to Silence am 30. April vor, und lädt euch dazu auf eine emotionale Reise ein. Das neueste Video zum Spiel zeigt einige der fiesen Schattenkreaturen, die uns das Leben schwer machen werden. In Fade to Silence erkunden wir eine lebensfeindliche, postapokalyptische Welt, die uns nur sehr wenig Wärme entgegenbringt. Werdet ihr der Kälte trotzen?

