Pagan Online springt ins Early-Access-Gewässer

Die World-of-Tanks-Macher Wargaming.net arbeiten mit dem serbischen Entwicklerstudio Mad Head Games an einem Hack&Slash-Actionspiel namens Pagan Online, das ab heute via Early Access spielbar ist. Den Dungeon-Crawler gibt es auf Steam und im Wargaming-Shop zum Preis von 26,99 Euro. Aktuell ist lediglich der Singleplayer-Part im Spiel enthalten, in den kommenden Monaten wird der Titel um einen kooperativen Mehrspielermodus und weitere Facetten, wie neue Feinde, Umgebungen und Gegenstände, erweitert. Acht spielbare Klassen sind bereits in Pagan Online verfügbar, die Story-Kampagne breitet sich auf insgesamt fünf Akte aus.