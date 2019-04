The Division 2: Public Test Server für PC-Spieler eröffnet, Raid verschoben

Ein neuer Beitrag auf der offiziellen Website von The Division 2 informiert Spieler über den jüngst veröffentlichten Testserver, den Ubisoft diese Woche für The Division 2 gestartet hat. Die überschaubare Testumgebung wurde erstellt, um "neue Funktionen und Korrekturen zu testen", bevor diese möglicherweise das Spielgeschehen auf den Live-Servern durcheinanderbringen.

Leider gab es auch schlechte Nachrichten, denn Operation Dark Hours (der Raid) wurde in den März zurückgeschoben. Ursprünglich sollte der Late-Game-Inhalt am 25. April an den Start gehen, allerdings benötige Massive mehr Zeit für das Balancieren und Testen. Auch deshalb haben die Schweden die PTR-Umgebung eingeführt.