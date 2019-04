Mortal Kombat 11: Trailer zeigt Switch-Gameplay

Nächste Woche betritt das nächste Kapitel der Mortal-Kombat-Reihe auf PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch den Ring und in einem brandneuen Trailer zeigt uns Netherrealm Studios endlich frische Gameplay-Eindrücke der hybriden Spielversion. Natürlich stehen einmal mehr die blutigen Fatalities im Vordergrund der Präsentation, gleichzeitig versucht das Video eine Vielzahl der verfügbaren Kämpfer einzufangen. Wer sich die Switch-Version von Mortal Kombat 11 ins Regal stellen will, sollte sich darauf einstellen, noch ein paar Wochen länger auf den Titel zu warten. Laut Warner Bros. wird die Handelsversion erst am 10. Mai in die Läden gelangen. Auf welcher Plattform werdet ihr spielen?