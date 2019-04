Assassin's Creed: Unity eine Woche lang kostenlos abgreifen nach Notre-Dame-Feuer

Nach dem verheerenden Brand, der Anfang der Woche die Kathedrale von Notre-Dame heimgesucht hat, hat sich Entwickler Ubisoft bereiterklärt, 500.000 Euro für die Rekonstruierungsarbeiten des Denkmals zur Verfügung zu stellen. Um Spielern noch einmal vor Augen zu führen, welche gewaltige Wirkung die Kathedrale hat, steht Assassin's Creed: Unity eine Woche lang kostenlos auf dem PC zum Download bereit. Alles was ihr dafür braucht, ist ein Uplay-Account.

"Als wir Assassin's Creed: Unity kreierten, entwickelten wir eine noch engere Verbindung zu dieser unglaublichen Stadt und ihren Wahrzeichen. Eines der bemerkenswertesten Elemente des Spiels war die außergewöhnliche Rekonstruktion von Notre-Dame", schreibt Ubisoft. "Durch Videospiele können wir Orte auf eine Weise erkunden, die wir uns niemals hätten vorstellen können. Wir hoffen, dass wir mit dieser kleinen Geste jedem die Möglichkeit geben können, unsere virtuelle Hommage an dieses monumentale Stück Architektur zu würdigen."

Nachdem am Montagabend das Feuer im Dachstuhl des Gebäudes ausbrach, besuchten Gamer auf der ganzen Welt Spiele, in denen Notre-Dame visualisiert oder abgebildet war, und teilten diese Eindrücke auf Screenshots in den sozialen Medien.