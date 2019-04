Gameplay-Überblick zu Dark Devotion

Der französische Entwickler Hibernian Workshop hat gestern das Datum ihres 2D-Action-Rollenspiels Dark Devotion auf dem PC fixiert. Am 25. April startet das fiese Abenteuer auf Steam, GOG und im Humble-Store durch, preislich liegt der Titel bei schlanken 20 Euro. Konsolenversionen für PS4, Xbox One und Nintendo Switch sind ebenfalls geplant, allerdings liegen diesbezüglich keine weiteren Infos vor. Was genau Dark Devotion ist und warum Fans von Salt and Sanctuary oder anderen 2D-Soulslikes einen Blick darauf werfen sollten, das erfahrt ihr im frischen Gameplay-Trailer: