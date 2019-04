Vorbesteller-Details und Trailer zu Saints Row: The Third - The Full Package

Diese Woche ist ein frischer Trailer zu Saints Row: The Third - The Full Package gelandet, der uns daran zu erinnert, dass das Spiel nächsten Monat auf die Nintendo Switch gelangt. Wer das Spiel vor dem 10. Mai in der Deluxe-Version vorbestellt, erhalten eine Reihe von Leckereien, darunter:



Analog-Stick-"Thumb Grip"

doppelseitiges A2-Poster

Mikrofasertuch

2x Sticker-Sets

drei doppelseitige Lithographien

alternatives Wendecover

"Deluxe-Hülle für die Spielverpackung mit dem Original-Artwork von 2011"



Neben den physischen Goodies enthält die Switch-Version über 30 DLC-Gegenstände und drei Missionspakete. Wie Koch Media schreibt, wurden das Bloodsucker-Pack und das Unlockable Pack "aus Gründen der Spielbalance und Verbesserung basierend auf Feedback" weggelassen. Alle weiteren Informationen zum Spiel und zur Vorbestellung findet ihr auf der offiziellen Website. Es ist übrigens das erste Mal, dass wir die Saints auf einem Nintendo-System spielen dürfen - holt ihr die Action nach?