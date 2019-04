Oxygen Not Included bricht nächsten Monat aus Early Access aus

Klei Entertainment wird Oxygen Not Included am 28. Mai aus dem Early Access herausholen und hat dafür ein brandneues Update angekündigt. Sobald die Vollversion auf Steam erscheint, stehen drei neue Biotope, weitere Gebäude und zusätzliche Kreaturen bereit. Seit zwei Jahren steckt der Titel nun schon in dieser Entwicklungsphase und Gründer von Klei Entertainment, Jamie Cheng, erinnert sich in der Pressemitteilung an die viele Arbeit, die in den Titel geflossen ist:

"Wir haben bisher fast zwei Millionen Exemplare verkauft und waren erstaunt darüber, wie die Community das Spiel aufgenommen hat [...]. Es ist alles so viel mehr, als wir uns erhofft hatten, und wir sind so dankbar für das anhaltende Feedback und die Unterstützung unserer Community."