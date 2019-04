Dare Devils of Destruction: rasantes DLC für Just Cause 4 vorgestellt

Square Enix hat diese Woche ein neues DLC für Just Cause 4 angekündigt, das auf den Titel Dare Devils of Destruction hört. Spieler dürfen 15 neue Missionen und 16 bewaffnete Fahrzeuge erwarten, die stehen nämlich im Mittelpunkt des Zusatzinhalts. Während der Missionen beweisen wir uns in drei verschiedenen Modi (Survival, Run und Rampage) gegen die rivalisierenden Banden, um unserem Haudegen Rico den nötigen Respekt zu verschaffen.

In Survival rasen wir schnellstmöglich zum nächsten Checkpoint, während Rico tödlichen Hindernissen, wie Landminen, Abrissbirnen oder Feuerringen ausweichen muss. In Run muss man sich mit extremen Wetterbedingungen auseinandersetzen und High-Speed-Stunts hinlegen. Rampage versetzt uns in eine explosive Arena, in der wir Gegner zerstören müssen, um Punkte zu sammeln. Dare Devils of Destruction ist das erste von drei geplanten DLC-Paketen und es erscheint am 30. April für PC, Playstation 4 und Xbox One.