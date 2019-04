Season Pass und Post-Launch-Inhalte für Anno 1800 bekannt

Gestern erschien Anno 1800 und Ubisoft hat uns mittlerweile erklärt, wie der Düsseldorfer Entwickler Blue Byte den Titel in den kommenden Wochen und Monaten unterstützen will. In Zukunft soll es mehreren Spielern ermöglicht werden, das gleiche Wirtschaftsimperium zu kontrollieren. Statt sich auf eigene Strategien zu konzentrieren, arbeiten kooperative Geschäftspartner auf diese Weise an einem gemeinsamen Ziel. Ubisoft will außerdem verbesserte Gebäude-Statistiken ins Spiel integrieren, damit wir genauere Details über Effektivität und Logistik von Produktions- und Transportketten erhalten. Wann genau diese Inhalte kommen ist noch nicht bekannt, das alles soll aber kostenlos sein, verspricht der Entwickler.

Außerdem hat Blue Byte die Inhalte des Season-Passes von Anno 1800 vorgestellt. Zum Preis von 24,99 Euro erhalten Käufer in den kommenden Monaten Zugang zu insgesamt drei DLC-Inhalten. Eines gibt uns die Möglichkeit einen verrückten Wissenschaftler in einer Tauchglocke auf den Meeresboden zu schicken, ein anderes Add-On stellt weitere Kultur-Objekte zur Verfügung, die die Attraktivität unserer Siedlungen und Städte erhöhen, während das letzte DLC neue "Produktionsketten und Waren" in der Arktisregion der Nordwest-Passage verfügbar macht.