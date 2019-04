Druckmann zeigt letzte Seite des Skripts von The Last of Us: Part II

Auf Twitter hat uns Neil Druckmann die letzte Szene aus The Last of Us: Part II verraten. Keine Bange, die Regie-Anweisungen beinhalten keine Spoiler, sondern veranschaulichen lediglich, wie das Spiel schließt und in die Credits übergeht. Dass sich Naughty Dog mit dieser Szene befasst heißt natürlich nicht, dass jetzt zwangsläufig alles andere fertig ist. Allerdings können wir uns recht sicher sein, dass der Großteil der Szenen bereits aufgezeichnet wurde.