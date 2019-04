Sea of ​​Thieves: Trailer zeigt Features des Jubiläums-Updates

Rares Lead Producer Joe Neate sprach gestern Abend während des "Inside Xbox"-Panels über das Anniversary-Update von Sea of Thieves. Der Inhalt wird am 30. April kostenlos für alle Besitzer des Hauptspiels erscheinen und soll verschiedene Wünsche der raubeinigen Seefahrer bedienen. Die Arena bringt zum Beispiel ein Wettbewerbserlebnis zur Piratensause, während Tall Tales neue Quests mit mehr Story bietet. Shores of Gold wird uns etwa mit "Liebe, Ehre und Verrat" konfrontieren, schreibt Rare kryptisch. Eine neue Handelsgesellschaft namens The Hunter's Call wurde vorgestellt, die sind unter anderem an unseren gefangenen Fischen interessiert (bald können wir bis zu 50 Fischarten angeln, jagen und auch kochen). Eigene Eindrücke zum Anniversary-Update haben wir in diesem Artikel festgehalten.