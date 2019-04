Microsoft enthüllt Game Pass Ultimate

Microsoft hat gestern Abend eine neue Episode ihrer "Inside Xbox"-Sendung übertragen und darin die Kombination ihrer beiden am häufigsten verwendeten Xbox-Dienste vorgestellt. Larry "Major Nelson" Hryb fasste die Details später noch einmal auf Twitter zusammen: Microsoft wird noch in diesem Jahr einen "Game Pass Ultimate" auf den Markt bringen, der die Abonnements Xbox Game Pass und Xbox Live Gold in sich vereint. Wer eh beides nutzt, spart also ein paar Euro - in Deutschland soll der Game Pass Ultimate monatlich 12,99 Euro kosten. Durch dieses kombinierte Abonnement dürfen wir auf den Multiplayer-Modus aller Xbox-Spiele zugreifen, die monatlichen Games for Gold mitnehmen und den gesamten Game-Pass-Katalog nutzen.