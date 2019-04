Microsoft bestätigt Xbox One S All-Digital Edition

Am gestrigen Abend hat Microsoft endlich bestätigt, was Industrie-Insider und Händler schon lange wussten: Die Xbox One S "All-Digital Edition" ohne eigenes Laufwerk wurde im Zuge der "Inside Xbox"-Übertragung enthüllt. Das Gerät sei für Spieler gedacht, die ihre Spiele lieber digital erwerben und denen der Preis für die Hardware bislang zu hoch war.

Diese Konsole wird mit Minecraft, Forza Horizon 3, und Sea of Thieves ausgeliefert, ein temporärer Zugang zur Xbox-Game-Pass-Bibliothek liegt ebenfalls bei. Am 7. Mai landet die All-Digital-Xbox zum Preis von 229,99 Euro im Handel, im Vergleich zum Standardmodell spart man also knapp 50 Euro - je nach Bundle. 1TB soll die Festplatte der Xbox One umfassen, Bilder und die offizielle Videovorstellung findet ihr unten.